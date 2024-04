Brauchtum in Niederkrüchten Schützenkönig Axel Hesse steht im Mittelpunkt

Am Sonntag, nach dem Gottesdienst, wurde es vor der Kirche nochmal so richtig festlich. Der Große Zapfenstreich endete mit der Nationalhymne, und wenn jemand Gänsehaut bekommen haben sollte, lag das sicher mehr an der Musik als am Wetter – das war immerhin zufriedenstellend. Linus Nahazi bearbeitete die zwei stattlichen Pauken. Er gehört dem Musikzug „Frei weg Oberkrüchten“ an, der am 7. und 8. September sein 75-jähriges Bestehen feiern wird. Jochen Vanscheidt gibt als neuer Major eine gute Figur ab, der Schützenzug besteht aus immerhin rund 220 Marschierern.