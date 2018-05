Kreis Viersen/Region: Stars und Puppenstuben entdecken

Kreis Viersen/Region Beim internationalen Museumstag am morgigen Sonntag gibt es in den Einrichtungen der Region nicht nur gratis Eintritt, sondern auch zahlreiche Aktionen für alle Altersgruppen

Grefrath Von 10 bis 18 Uhr können die Besucher im Niederrheinischen Freilichtmuseum Grefrath die Rokoko-Zeit erleben. Auf der großen Wiese neben der Dorenburg stehen Zelte, Kochgeschirr hängt an Eisengestellen über den Feuern, Essen wird zubereitet und Handwerker arbeiten. Männer in den bunten Uniformen marschieren und stellen Schlachten nach. Wer genug von der Zeitreise hat: Stärkung mit süßen und herzhaften Pfannkuchen gibt es in der Museumsgaststätte Pfannkuchenhaus.

Krefeld Im Haus der Seidenkultur, Luisenstraße 15 in Krefeld, können Mädchen und Jungen morgen zu Kostümbildnern und Raumausstattern werden. Von 11 bis 17 Uhr werden dort Workshops angeboten. Außerdem ist die Ausstellung "Zeitgeist im Puppenhaus" zu sehen. Sie zeigt Miniatur-Wohnwelten vom Rokoko bis zur Postmoderne. Püppchen, gekleidet in der jeweils aktuellen Mode, machen die Geschichte lebendig.

Krefeld Programm für den Nachwuchs bietet das Museum Burg Linn, Rheinbabenstraße 85 in Krefeld-Linn: Märchenstunden im Barocksaal beginnen um 12 und um 15 Uhr für Kinder ab vier Jahre (in Begleitung eines Erwachsenen). Eine spezielle Führung "Kinder führen Kinder" ist zweimal geplant: um 14 und um 16 Uhr. Die Kinderführer gehen mit Gleichaltrigen durch die Burg und stellen ihnen viele Räume, Ecken und spannende Geschichten vor. Dabei wird etwa erklärt, welche Hindernisse Feinde überwinden mussten und wer in das Verlies eingesperrt wurde. Anmeldung jeweils 30 Minuten vor Beginn der Führung an der Museumskasse in der Vorburg.