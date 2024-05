Bildung im Kreis Viersen Kosten für Baumaßnahmen an Kreisschulen bisher im Griff

Auf der Baustelle Neubau Förderzentrum West und Verwaltungsgebäude neben dem Kreisarchiv am Ransberg in Dülken entsteht gerade der Eisspeicher. Der runde Betonbau, der mehrere Meter tief im Boden gegossen wurde, fasst 613 Kubikmeter Wasser und dient in Verbindung mit einer Wärmepumpe der Versorgung mit Heizwärme oder mit Kühlung im Sommer. Die Eisspeicherheizung stellt eine innovative Klimalösung für kommunale Bauten dar. Ein Eisspeicher ist eine Zisterne, die komplett ins Erdreich vergraben ist. Im Inneren der Beton-Zisterne befinden sich große Spiralen aus Leitungen mit Sole. Die Zisterne selbst wird mit Wasser gefüllt. Mit Fotos von der Baustelle illustrierte Jörg Papenkort, Leiter Gebäudemanagement beim Kreis Viersen, seine Präsentation im Ausschuss für Bildung und Familie des Kreises.