Wasserschaden in Viersen-Süchteln : Kita in Süchteln wird saniert

In der städtischen Kita an der Anne-Frank-Straße müssen Außenwände und Böden saniert werden, weil Feuchtigkeit eindringt. Die Stadt schätzt die Kosten auf rund 437.000 Euro. Der Kita-Betrieb soll weiter laufen.

Im Atelier-Raum in der städtischen Kita an der Anne-Frank-Straße können sich derzeit die Kita-Kinder nicht als kleine Künstler versuchen: Der Raum ist gesperrt. Mitte Oktober war dort an einer Außenwand Schimmel entdeckt worden, Mitarbeiter des Gebäudemanagements der Stadt rückten an, untersuchten, nahmen Proben, veranlassten Messungen. Mittlerweile steht fest: Das Gebäude ist ringsum undicht, das Mauerwerk muss saniert werden.