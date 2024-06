Städtebauförderung in Viersen Das Süchteln von Morgen

Was ist schon in Süchteln geschehen und wo geht es hin? Genau das waren die beiden Themen der Stadt Viersen, die am Freitag zu einem „Tag der Städtebauförderung“ in die Süchtelner Königsburg eingeladen hatte. Ein mehrköpfiges städtisches Team stellte anhand von Plänen, Visualisierungen und Fotos das Süchteln von Morgen vor. „Es ging zögerlich los, aber dann kamen doch mehr Bürger, als wir gedacht hätten“, resümierte René Hollender von der Stadtplanung.