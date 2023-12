Wirtschaft im Kreis Viersen Kritik an neuem IHK-Gebührenranking

So sei die Stadt Viersen beispielsweise eine der wenigen Kommunen am Mittleren Niederrhein, in denen keine Kanalanschlussbeiträge für die erstmalige Herstellung eines Kanalanschlusses erhoben werden. „Diese Kosten werden in Viersen im vollen Umfang in die Abwasserbeseitigungsgebühren eingerechnet“, so die Bürgermeisterin. So seien zwar die Abwassergebühren in Viersen höher als in anderen Städten und Gemeinden, dafür sparten die Firmen aber erhebliche Beträge beim Kanalanschluss. „Ebenfalls nicht berücksichtigt ist in der Beispielrechnung der IHK, dass größere Unternehmen verpflichtend Mitglieder des Niersverbandes sind. Dadurch werden sie unmittelbar vom Niersverband veranlagt und zahlen an die Stadt einen entsprechend ermäßigten Gebührensatz.“