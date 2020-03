Corona in Viersen : Gelbe Säcke gibt’s ab sofort nur noch in Dülken

Gelbe Säcke gibt’s ab sofort nur noch in Dülken

Corona in Viersen

Viersen Seit einer Woche sind die Verwaltungsstellen der Stadt Viersen für den Publikumsverkehr gesperrt. Durch die Tür darf nur, wer vorher telefonisch einen Termin abgestimmt hat. Die Regelung hat sich aus Sicht der Verwaltung bewährt.

Ab Montag, 30. März, werden Gelbe Säcke nur noch in Dülken ausgegeben.

Die Stadtverwaltung hat die Nachfrage nach persönlichen Terminen in der zu Ende gehenden Woche beobachtet. Dabei zeigte sich, dass die überwiegende Mehrzahl der Anliegen telefonisch, über die Online-Angebote der Stadt oder postalisch erledigt werden konnte. Die Zugangsbeschränkung ist Teil der Maßnahmen, mit denen die Verbreitung des neuartigen Corona-Virus verlangsamt werden soll und dient dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Wegen des auf wenige Ausnahmen begrenzten Publikumsverkehrs werden die Türen der Verwaltungsgebäude ab Montag, 30. März, nicht mehr mit Personal besetzt sein. Besucher werden von ihren Ansprechpersonen unmittelbar am Eingang abgeholt. Am Stadthaus erfolgt das am Seiteneingang im Bereich der „Starken Frau“.