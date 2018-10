Stadtverwaltung und Leitung der Primusschule stellen die Entwicklung des Modellprojektes vor

Schulversuch in Dülken : Primusschule: Stellen vorerst voll besetzt

In der Primusschule am Standort Kettelerstraße in Dülken werden 353 Schüler unterrichtet. Seit diesem Schuljahr gibt es auch eine Sekundarstufe I, mit 75 Fünftklässlern. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Dülken Zu Beginn des Schuljahres fehlten an der Primusschule sieben Lehrer. Bis Januar 2019 ist jetzt Ersatz gefunden, danach bewertet die Bezirksregierung neu. Die Stadtverwaltung tüftelt derweil an Plänen für Erweiterungsbauten.

Alle 22 Lehrerstellen an der Primusschule in Dülken sind wieder besetzt – zumindest vorerst. Der erste Fachraum für Naturwissenschaften ist bald fertig, die Stadtverwaltung tüftelt an Plänen für Erweiterungsbauten, will einen schülerorientierten Sozialarbeiter bereitstellen: Schulleiterin Gudrun Altemeier und Schuldezernent Paul Schrömbges haben am Donnerstag im Stadthaus viel Positives über die Entwicklung des Modellprojekts zu berichten. Doch Schrömbges macht auch deutlich: Um ein Musterschüler zu werden, muss die Primusschule noch ein paar Hausaufgaben machen.

2014 ist der Schulversuch in Dülken gestartet. Zum Konzept der Primusschule gehört, dass Kinder durchgängig von der ersten bis zur zehnten Klasse unterrichtet werden sollen und nach individuell gestalteten Lehrplänen lernen. Seit dem laufenden Schuljahr hat die Primusschule ihre ersten Fünftklässler, 72 Jungen und Mädchen. Von den 75 Viertklässlern des vergangenen Schuljahres blieben 55, die übrigen Fünftklässler seien von außer­halb dazu gekommen, erläutert Altemeier.

Info Schuversuch in fünf Bezirken Probe An fünf Modellschulen in NRW, den Primusschulen, wird seit 2013/2014 erprobt, wie es sich auf Lernverhalten und Leistung der Schüler auswirkt, wenn für sie der Schulwechsel nach der vierten Klasse wegfällt. Die Universität Bremen erforscht den Versuch wissenschaftlich. Die Ergebnisse der ersten Phase seien positiv, sagt Gudrun Altemeier von der Primusschule in Dülken.



Derzeit unterrichten am Standort in Dülken 22 Lehrer 353 Schüler – doch sieben Lehrkräfte sind nur als Vertretung da: „Wir hatten zu Beginn des Schuljahres krankheitsbedingt und durch Elternzeit einen Unterhang an Lehrern“, sagt Altemeier. Damals hatte sich sogar die Schulpflegschaft mit einem offenen Brief an die Bezirksregierung Düsseldorf gewandt und um Unterstützung gebeten. Die Bezirksregierung habe „schnell und reibungslos“ reagiert, berichtet Altemeier. „Wir können jetzt wieder in allen Klassen nach Plan Unterricht erteilen.“ Die Vertretungslehrer sind unter anderem aus Mönchengladbach, Kleve, aber auch aus dem Kreis Viersen nach Dülken beordert worden. „Sie bleiben bis zum 31. Januar“, sagt Altemeier. Doch die Bezirksregierung habe für die Zeit danach Hilfe zugesagt, sollte sich am Krankenstand bis Ende Januar nichts geändert haben.