So sah die Hauptstraße in den 1930er-Jahren aus. Erster Beleg, dass die NSDAP in Viersen aktiv wurde, ist nach Recherchen des Historikers Nabrings ein Vortrag der Gladbacher Ortsgruppe am 24. September 1927 im Hotel Gansen an der Hauptstraße.→ Foto: Kreisarchiv/ Repro: Nadine Fischer