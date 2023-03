Haushaltsbeschluss in Viersen Stadtrat verabschiedet Haushalt

Stephan Sillekens (CDU) Der CDU-Fraktionsvorsitzende merkte an Canzler gerichtet an: „So sehr es Sie ehrt, die Kommunalpolitik vor einem Vorschlag zur Erhöhung der Steuern vor Ort zu verschonen, so sehr glaube ich war dies ein taktischer Fehler, weil ich nicht den Eindruck habe, dass in der Breite des Rates die Notwendigkeit der Priorisierung von Ausgaben bereits vollkommen angekommen und ausgebildet ist.“ Er forderte „uns alle, also alle Fraktionen dieses Rates, aber auch die Verwaltung selbst, deutlich dazu auf, ,nice to have‘-Projekte da zu lassen, wo sie hingehören, in der Schublade“. Als Aufgaben, „die vor uns liegen“, nannte er unter anderem die Bekämpfung des Klimawandels und damit verbunden Gebäudesanierungen, die Digitalisierung an Schulen sowie die Beschleunigung des Planungsprozesses für den Verkehrsentwicklungsplan.