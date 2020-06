Kinderbetreuung in Viersen : Eltern müssen keine OGS-Beiträge zahlen

Viersen Im Juni und Juli müssen Eltern in Viersen keine Beiträge für die Betreuung im Offenen Ganztag leisten. Es ist ein Kompromiss, den der Stadtrat jetzt traf: Denn eigentlich hatte die SPD beantragt, auch die Kita-Beiträge zu erlassen.

Einige Kitas in der Stadt bieten noch um zehn Stunden gekürzte Betreuungszeiten an, der Regelbetrieb sei immer noch eingeschränkt, pädagogische Modelle könnten also noch nicht wieder voll umgesetzt werden – so hatte Annalena Rönsperg (SPD) in der Ratssitzung den Antrag ihrer Fraktion begründet. „Wir glauben, dass wir die Familien an dieser Stelle entlasten sollten.“ Dass Land und Stadt Viersen für Juni und Juli bereits die Hälfte der Elternbeiträge für Kita, OGS und außerschulische Betreuung in der Primarstufe übernehmen, geht den Sozialdemokraten nicht weit genug. Den Beschluss dafür hatte der Stadtrat zuvor einstimmig gefasst. Frank a Campo (FDP) sagte, es stelle Eltern natürlich vor organisatorische Probleme, wenn Kitas weniger Betreuung anbieten. Aber eine Ermäßigung von 50 Prozent sei auch schon „eine kräftige Nummer“.