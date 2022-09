Mobilität in Viersen : Radtour zum Start des Stadtradelns am Sonntag

Viersen Erstmals eröffnet die Stadt Viersen das Stadtradeln mit einer Fahrradtour. Den Startschuss gibt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) an diesem Sonntag, 4. September, um 10.45 Uhr auf dem Rathausmarkt.

Die Stadt Viersen beteiligt sich zum sechsten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. Sie läuft bis Donnerstag, 22. September. Alle, die inViersen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören, eine Schule besuchen oder sich Viersen verbunden fühlen, können für Viersen in die Pedale treten und Kilometer sammeln. 21 Tage lang sollen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgeleget werden. Wer für Viersen am Stadtradeln teilnehmen will, kann ein Team ab zwei Personen gründen oder sich der Gruppe „Offenes Team Viersen“ anschließen. Die Anmeldung erfolgt über die Internet-Adresse www.stadtradeln.de/viersen.