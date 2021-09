Umfrage in Viersen : Dülken, wie willst du leben?

Leila Rudzki sprüht an der Melcherstiege mit Kreide „Dülken, wie willst du leben?“ auf den Boden. Auch auf dem Alten Markt finden sich die Schriftzüge. Foto: Nadine Fischer

Viersen Am Dienstag verlegt Studentin Leila Rudzki für ihr Master-Projekt ihr Büro auf den Alten Markt. Sie möchte von den Dülkenern erfahren, wie sie in ihrem Stadtteil leben möchten, was ihnen dort fehlt.

Stadtplanerin und Studentin Leila Rudzki verlegt ihr Büro am Dienstag, 28. September, auf den Alten Markt in Viersen-Dülken – inklusive Teppich, Schreibtisch und Bürostuhl. Von 10 bis 18 Uhr haben die Dülkener Gelegenheit, ihr zu erzählen, wie sie in Dülken leben möchten. Die Daten fließen in ihre Masterarbeit, sollen auch an die Stadt übermittelt werden.

(naf)