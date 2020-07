Brüggen : Stadtmarketing und Werbering bringen Musik nach Brüggen

Als erster spielte Jona Peeters aus Born zwei Stunden lang auf dem Klavier an der Klosterstraße. Foto: Gemeinde Brüggen

Brüggen Ein schwarzes Klavier bringt jetzt mehr Aufenthaltsqualität im Ortskern der Burggemeinde - die Idee von Stadtmarketing und Werbering wird gleichzeitig zum Kunstprojekt des Jugendzentrums Brüggen.

Wer am 3. Juli den Weg in die Fußgängerzone von Brüggen gefunden hatte, wurde beim Einkauf auf dem Wochenmarkt oder beim Genießen des Eisbechers stimmungs- und klangvoll durch Klaviermusik begrüßt. „Mit diesem Projekt möchten wir die Aufenthaltsqualität im Ort erhöhen“, so Nicole Kowarsch, erste Vorsitzende vom Werbering Brüggen.