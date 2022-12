Haushaltsplan Wo Viersen 2023 investieren will

Insgesamt rund 19,2 Millionen Euro investiert die Stadt Viersen im kommenden Jahr unter anderem in Straßenbau, Radwege, Baumpflanzungen und Schulen. Das geht aus dem neuen Haushaltsplan-Entwurf hervor, den Kämmerer Christian Canzler am Dienstagabend in der Stadtrats-Sitzung einbrachte. Canzler rechnet für 2023 mit Erträgen von rund 276,1 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von rund 283,8 Millionen Euro. Daraus ergibt sich eine Deckungslücke von rund 7,7 Millionen Euro. Trotz des Defizits im Haushaltsplan sieht der Kämmerer von Steuererhöhungen ab – zumindest vorerst.