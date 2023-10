Stadthaus Viersen Unbekannte stehlen Israel-Flagge

Nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas am Samstag vergangener Woche, bei dem mehr als 1.300 Israelis ermordet und Hunderte Geiseln genommen wurden, hatte die Stadt Viersen am 10. Oktober aus Solidarität die israelische Flagge vor dem Stadthaus gehisst. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Unbekannte versucht, die Fahne zu zerstören: „Am Montag wurden bei einsetzender Helligkeit mehrere kleine Brandlöcher festgestellt. Diese Beschädigungen wurden der Polizei mitgeteilt, jedoch wurde die Fahne nicht abgenommen, da die Beschädigungen nicht schwerwiegend waren“, erklärte ein Stadtsprecher auf Anfrage.