Stadtgespräch Zwei Geehrte, viel Musik und ein schöner Treffpunkt

Kreisbrandmeister Höckels sprach über die Herausforderungen der Zukunft. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die allgemein wirtschaftliche Situation trügen weiter zu Anspannungen bei. Dies sei auch bei Mitgliedern der Feuerwehr festzustellen, deren finanzieller Handlungsspielraum immer schwieriger und vielfach eingeengt werde. Dies mache sich bereits bei der Teilnahme an Diensten, Lehrgängen und Einsätzen bemerkbar. Zudem sprach er über Extremismus in Feuerwehren, dem man sich weiterhin mit aller Kraft stellen müsse. Problemfälle seien in den Feuerwehren im Kreis Viersen nicht bekannt. „Extremistische Parolen haben in der Feuerwehr nichts zu suchen und sind mit aller Kraft und Mitteln zu unterbinden“; so Höckels.