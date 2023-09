Stadtgespräch Zwei Erfolge und ein Wechsel

Die Viersenerin Anna Seeberger hat beim großen Eventveranstalter „Mammut Marsch“ im Landschaftspark Duisburg an der ersten offiziellen Wanderweltmeisterschaft teilgenommen – und wurde Weltmeisterin mit zwölf Stunden Wandern. Sie legte dabei 84 Kilometer zurück. Sie und ihre Mitstreiter wurden auf einer acht Kilometer langen Runde mit diversen Höhenmetern alle 1000 Meter getrackt. „Zusätzlich befanden sich an wechselnden Orten platzierte Kontrolleure auf der Strecke“, erzählt sie. Nach elf Stunden und 55 Minuten für zehneinhalb Runden war Seeberger von 729 Startern im Zwölf-Stunden-Zeitfenster mit 84 die viertmeisten Kilometer gewalkt und erste Frau. Die vorliegenden Teilnehmer, der Männer-Sieger Thomas Gossen legte 91 Kilometer, Michael Lorenz 89 und Andreas Pfaff legten 87 Kilometer zurück. Zwei Monate vor ihrem 55. Geburtstag konnte sie sich selbst beweisen, dass sie trotz ihres Alters sowie ihrer üblen Covid-Infektion, die ihr auch die Olympiade in Texas 2023 unmöglich machte, doch noch vorne mitmischen kann. „Ich habe Runde für Runde soviel Zuspruch und anfeuernde Worte erhalten, dass gefühlt mehr Adrenalin als Blut in meinen Venen zirkulierte und ich gar nicht realisierte, wie viele Kilometer ich abriss“, sagt Seeberger.