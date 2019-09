Haus Bodelschwingh in Viersen-Dülken : Zwei Clowns erfreuen die Bewohner im Alten- und Pflegeheim

Silvia Bartonic und Thomas Seerden unterhielten als Clowns im Haus Bodelschwingh in Dülken. Foto: Haus Bodelschwingh

Die Bewohner von Haus Bodelschwingh in Dülken haben besonderen Besuch bekommen: Fine und Schälm, zwei Clowns mit roten Nasen, überraschten die Bewohner mit ihrem kleinen Auftritt in der Betreuungsgruppe, sowie in den Zimmern, bei den immobilen Bewohnern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken