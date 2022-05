Bienenzucht in Schwamtal : Mehr über Bienen erfahren

Schwalmtal Die Imker Günther Laufenberg und Uli Moser haben in ihrem großen Garten acht Bienenvölker. Dort begrüßten sie nun Besucher und brachten ihnen Wissenswertes über die Insekten näher.

„Grundsätzlich werden Bienen auf Sanftmütigkeit gezüchtet. Wir stellen uns aber bitte nicht vor ein Flugloch, sonst kommen die Bienen in einen Aufregungsmodus“, erklärt Laufenberg. „Bienen können mit ihren Facettenaugen schnelle Bewegungen sehr gut sehen, langsame Bewegungen hingegen nehmen sie nur verzögert wahr.“ Sein Verhaltenstipp: „Keine hektischen Bewegungen, wenn Ihnen eine Biene zu nahekommt. Erschütterungen, wie etwa schnelles Laufen oder Springen assoziieren Bienen mit einem Bären, der an den Honig möchte.“

Die beiden Imker haben in ihrem großen Garten acht Bienenvölker. „30.000 bis 50.000 Bienen leben in einem Stock“, so Laufenberg. Weiterhin erfuhren die Teilnehmer, wie sich ein Bienenstock aufbaut, wovon sich Bienen ernähren und wie die Königin von ihrem Volk umsorgt wird. „Bienen sammeln keinen Honig, sie sammeln Nektar“, so der Imker. Aus drei Kilogramm Nektar entstünde ein Kilo Honig, indem dem Nektar Feuchtigkeit entzogen wird. Honig sei ewig haltbar, dennoch müsse beim Verkauf ein Mindesthaltbarkeitsdatum von maximal zwei Jahren angegeben werden.