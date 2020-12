Spende : Unterstützung für Tafel und Seniorenheime

Viersen Der Zonta-Club Viersen spendet Weihnachtspäckchen, Geld und Gutscheine.

Der Zonta-Club Viersen – Serviceclub berufstätiger Frauen mit besonderem Augenmerk auf der Lebenssituation von Frauen und Kindern sowie sozialen Projekten vor Ort – hat in den vergangenen Wochen diverse Spenden überreicht. So gab es Weihnachtspäckchen für die Viersener Tafel, Gutscheine für Bewohnerinnen des Seniorenheims „Haus im Johannistal“ im Rahmen des Projekts „Frauen in Altersarmut“ sowie eine Spende für die neu gegründeten Kunstgruppe „Montagsmaler“ im Seniorenheim Haus Maria-Hilf. Die Weihnachtspäckchen für die Tafel sind dabei für Kunden gedacht, die in ihrem Bewegungsspielraum eingeschränkt sind. Zonta-Präsidentin Inge Orta und ihre Stellvertreterin Birgit Lamers überreichten Luzia Witthake, Vorsitzende der Viersener Tafel, insgesamt 45 hübsch dekorierte Überraschungstüten, voll gepackt mit Kaffee, Tee und anderen Leckereien, zur Weitergabe.