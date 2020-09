Geschenk : Zonta spendet Kaffee und Tee für die Tafel

Viersen Zonta-Frauen besuchten die Viersener Tafel und brachten unter anderem 300 Pakete Kaffee mit. Aber auch Kinderbücher hatten sie dabei.

Nachdem die Viersener Tafel im Gegensatz zu anderen derartigen Einrichtungen in Zeiten von Corona immer offen stand und zum Teil auch obdachlose Menschen über die Stadtgrenzen hinaus bis hin nach Düsseldorf mitversorgt hat, kam die Tafel an ihre Kapazitätsgrenzen: Normalerweise werden in der Woche rund 240 Kisten für Bedürftige gepackt, in einigen Zeiträumen waren es aber in diesem Jahr bis zu 300 Kisten. Die Grundnahrungsmittel werden von örtlichen Discountern gestellt, aber es fehlte mitunter an Genussmitteln. Darauf hat sich der Zonta Club Viersen entschieden, Kaffee und Tee zu organisieren – was sich in den benötigten Mengen als gar nicht so einfach erwies.