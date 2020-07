Malwettbewerb : Den Traumurlaub auf Papier festgehalten

Viersen Die zehnjährige Aynaz Rahimi aus Viersen darf sich über den zweiten Platz im Vonovia-Malwettbewerb in der Altersgruppe sieben bis zwölf Jahre freuen.

Da es vielen Familien aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr nicht möglich ist, in den Urlaub zu fahren, hatte sich das Wohnungsunternehmen für seine Mieter den Malwettbewerb einfallen lassen. Kinder sollten dafür ihren Traumurlaub stattdessen auf Papier festhalten. Für die gelungensten Bilder gab es Ferienpark-Gutscheine in unterschiedlichen Preisklassen – damit der Familienurlaub am Ende doch noch stattfinden kann. Einsendeschluss war der 30. April. Die zehnjährige Aynaz Rahimi hatte dabei ihren liebsten Ferienort besonders gelungen zu Papier gebracht. Nun übergab das Wohnungsunternehmen ihr und ihrem Vater Naser Rahimi den Gutschein im Wert von 500 Euro – der Preis für den zweiten Platz in der Altersgruppe sieben bis zwölf Jahre.