Viersen : 439 Wünsche sind zu erfüllen

Viersen Angenommen werden die Päckchen an den Standorten der Wunschbäume in der jeweiligen Geschäftsstelle der Sparkasse.

Zum 13. Mal organisiert die Stadt Viersen mit Unterstützung der Sparkasse Krefeld, verschiedener Kindertageseinrichtungen sowie ehrenamtlichen Helfern das Projekt „Viersener Weihnachtswunschbaum“. Bürgermeisterin Sabine Anemüller als Schirmherrin gab jetzt gemeinsam mit Stefan Vander von der Sparkasse die Bäume zum Pflücken der Wunschsterne frei. Eröffnet wurde die Aktion in der Dülkener Sparkassenfiliale an der Venloer Straße 15. Auch in den Geschäftsstellen in den Stadteilen Viersen an der Hauptstraße 91 und in Süchteln am Lindenplatz 2 können die gelben Sterne gesammelt werden.