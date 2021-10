Projekt Leben in Gastfamilien in Viersen : Wie Menschen mit Handicap Unterstützung finden

Projekt Leben in Gastfamilien in Viersen

Katharina Brosowski-Müller (l.) unterstützt das Projekt „Leben in Gastfamilien“: Ihr Gast ist Natscha. Foto: LVR-Wohnverbund Viersen

Viersen Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat die Betreuungspauschale für Gastfamilien erhöht. Was Gastfamilien für Menschen mit Handicap tun, zeigt das Beispiel von Katharina Brosowski-Müller und Natascha.

Menschen mit Handicap unterstützen, ihnen soziale Teilhabe ermöglichen sowie ein Zuhause und Geborgenheit bieten: Das sind die Ziele von „Leben in Gastfamilien“ (LiGa). Jetzt hat der Landschaftsverband Rheinland (LVR) die Betreuungspauschale für Gastfamilien deutlich erhöht.

Seit September erhalten Gastfamilien 1189 Euro monatlich für ihr Engagement. „Das sind 200 Euro mehr als zuvor“, erklärt Dirk Kampmeier vom LiGa-Team des LVR-Wohnverbundes in Viersen. Enthalten sind in dem steuerfreien Betrag eine Betreuungspauschale sowie die Auslagen für Kost und Logis. Kampmeier ergänzt: „Die Leistung der vielen Gastfamilien, die einen Menschen mit Handicap in ihren Haushalt integrieren und unterstützen, ist eigentlich gar nicht zu bezahlen. Mit ihrem Engagement leisten sie alle einen hervorragenden Beitrag zur Inklusion von Menschen mit Behinderung.“