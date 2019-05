Mayday : White Hackles rufen zum siebten Mayday

Die Scottish Maydays feierten ein gut besuchtes Fest bei Baustoffe Schnäbler. Zum siebten mal fand das beliebte Fest am 1. Mai in Süchteln statt. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Süchteln Bereits zum siebten Mal fand auf dem Gelände des Süchtelner Baustoffhandels Schnäbler der Scottish-Mayday statt. Die Süchtelner Dudelsack-Band „White Hackle Pipes and Drums“ erfreute das Publikum mit traditioneller Pipemusik.

Das Wort Mayday ist eigentlich ein Notruf. Mit Dudelsäcken, Trommeln und einem bunten Bühnenprogramm riefen die White Hackles am 1. Mai die Besucher herbei, die sich an der Bühnenshow erfreuten. Der Mix zwischen keltischer Musik, Tanz und Covermusik kam beim Publikum gut an. Die Tänzerinnen der Irish Dance Gruppe Bon(n) Roses erhielten extra auf einer Vorbühne Platz und zeigten ihr Können. Sänger Mark Bennett ist ein Stammgast beim Süchtelner Mayday und schaffte es, das Publikum zum Mitsingen zu animieren. Die Gruppe „The Earls“ aus Viersen widmete sich den Oldies von „Gimme some Lovin“ bis „Satisfaction“. Die Band „Remington Steal“ hingegen hat sich auf die 80er-Jahre spezialisiert. Aus der Wegberger Region kam die Gruppe „Deihard Ceilidh“ um den Dudelsackspieler Rainer Wagner.