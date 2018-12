Neues Amt: Werner Lohmanns ist neuer „Roahser Häer“

Der neue Roahser Häer ist gekürt. Werner Lohmanns erhielt am zweiten Weihnachtstag von seinem Vorgänger im Schattodrom den silbernen Schlüssel und damit die Schlüsselgewalt für „et Roahser“.

Für 11. Januar 2019 lädt der Roahser Häer zur traditionellen Brezelverlosung ab 19.30 Uhr in den Rahser Trichter am Nelkenweg ein. Fritz Häming, Sprecher der „Häere“ und Hauptorganisator der alljährlichen Brezelverlosung, sagte dazu: „Die positive Resonanz, die wir auch in den vergangenen Jahren bei der Brezelverlosung erfahren haben, spornt uns an, diese Tradition noch lange fortzuführen.“