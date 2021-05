Kunst in Viersen : Großformatige Pop-Art im Gewächshaus

Kunst in Viersen

Malte Sonnenfelds Werk mit dem Titel: „Rupert scherte der Krieg in Osteuropa wenig, hatte er doch jetzt endlich eine eigene Fernsehshow“. Foto: Malte Sonnenfeld

Viersen Gut zwei Dutzend Werke des Künstlers Malte Sommerfeld hängen nun im Gewächshaus für Jungunternehmen in Viersen. Die Ausstellung soll bis Mai 2022 dauern.

Großformatige Acrylarbeiten von Malte Sommerfeld setzen nun Akzente im Gewächshaus für Jungunternehmen, Am alten Gymnasium 6 in Viersen. Gut zwei Dutzend Neo-Pop-Art-Werke hängen in den Fluren, im neuen Seminarraum und im Coworking-Bereich. Die Ausstellung soll bis Mai 2022 dauern.