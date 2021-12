Engagement in Schwalmtal : Weckmänner für die Senioren

Engagement in Schwalmtal

Diese sieben die sieben Wichtelmänner verteilten Weckmänner an die Senioren. Foto: Bruderschaft

Schwalmtal Da schon die Adventsfeier für die Senioren der St.-Pankratius-Bruderschaft Amern ausfallen musste, wurde nach einer sicheren Alternative gesucht. Das Ergebnis war lecker.

Die Adventsfeier der Senioren in der St.-Pankratius-Bruderschaft Amern hätte in der Brücke stattfinden sollen. Das wäre als Veranstaltung für alle Teilnehmer eine willkommene Abwechslung geworden. Doch die Corona-Pandemie machte dies unmöglich. Alle waren sich einig, dass die Absage sehr traurig ist, aber doch die richtige Entscheidung war. Ein freundliche Geste stattdessen: Sieben fleißige Amerner Weihnachtswichtel machten sich unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen auf den Weg zu jedem einzelnen Bruderschaftssenior und brachten einen leckeren Weckmann vorbei. off