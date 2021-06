Engagement in Niederkrüchten : Warum die Vorschulkinder einen neuen Baum pflanzten

Engagement in Niederkrüchten

Niederkrüchten Das werden die Vorschulkinder der Kita Pusteblume so schnell nicht vergessen: Sie konnten sich in der Baumschule Labonde wie Gärtner fühlen.

Henrik, Marlon, Sam, Sophie, Jannis und Emilia gehören zu den Vorschülern in der kommunalen Kita Pusteblume, die sich kurz vor dem Wechsel in die Grundschule etwas Außergewöhnliches wünschen durften. Sie haben sich für etwas entschieden, das noch andere erfreuen wird: für einen neuen Baum auf dem Außengelände der Einrichtung in Niederkrüchten-Oberkrüchten. Und das Beste: Der Baum ist ein Geschenk von Martin Labonde, dem Chef der gleichnamigen Baumschule.