Schützenfest-Atmosphäre bei der St-.Brigitta-Bruderschaft : Kirmesmännchen trägt Mundschutz

Niederkrüchten Bis 2023 müssen die Mitglieder der St.-Brigitta-Schützenbruderschaft Blonderath-Ryth-Silverbeek-Varbrook auf ihr Schützenfest warten. So haben sie das Warten verkürzt.

Der Zug der Fahnenoffiziere hatte wie zu jedem Schützenfest das Kirmesmännchen aufgestellt, wenn auch in diesem Jahr mit Mundschutz. Zahlreiche Bruderschaftler schmückten ihre Häuser mit bunten Wimpelketten und Fahnen. Die Nachbarn des Königspaares Peter und Simone Heldens schmückten Silverbeek mit „Königsallee“-Bannern sowie mit weißen und roten Papierrosen, und eine Abordnung des Marinezuges stellte einen kleinen Holz-Königsbogen mit Fotos der drei Paare aus dem Königshaus auf. Am Samstagnachmittag wurde auf dem Friedhof ein Kranz niedergelegt, am Abend wurde in der Kapelle der Schutzpatronin, der heiligen Brigitta, in Varbrook ein Gottesdienst zelebriert.