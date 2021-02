Neues Angebot für Schwalmtal : Vorbereitungen für Audioguide in der Heimatstube

Schwalmtal Die Heimatstube erleben, ohne sie real zu besuchen: Dafür gibt es bald einen Audioguide.

Die Heimatstube an der Niederstraße wird zu einem medialen Erlebnisraum. Klaus Müller, Chef des Heimatvereins Waldniel, erwartet in wenigen Tagen den Besuch einer Expertin, die die einzelnen Räume besuchen will: aus ihren Eindrücken und Aufnahmen soll ein Audioguide entstehen. „Damit wird unsere Heimatstube bekannter“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins zufrieden. Der Museumsbesuch zum Hören wird online auf der Seite „www.museum.de“ verfügbar und über das eigene Smartphone abrufbar sein. Doch bis zu diesen Aufnahmen ist in dem Haus noch einiges zu tun. So haben die Ehrenamtler damit begonnen, die einzelnen Räume herzurichten. Für die Heimatstube wurden Stücke aus Privateigentum zu unterschiedlichen Zimmern kombiniert. Herzstück der mehr als tausend Stücke großen Sammlung ist ein Webstuhl. busch-