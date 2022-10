Bildung im Kreis Viersen : Von der Kreismusikschule an die Musikhochschule

Kreis Viersen In diesem Jahr haben fünf Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Viersen die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule geschafft.

Enya Specht aus Brüggen wird zum nächsten Wintersemester an der Popakademie Mannheim , einer der renommiertesten Musikhochschulen Deutschlands, den Studiengang „Drumset Pop“ beginnen. „An der Popakademie Mannheim einen Studienplatz zu bekommen, ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung. Von 200 Bewerbern wurden nur drei aufgenommen“, so Ralf Holtschneider , Leiter der Kreismusikschule Viersen . Unterrichtet wurde sie an der Kreismusikschule von Achim Buschmann .

Maya Atasever, Ben Köckert und Leah Krahwinkel aus Nettetal werden an den Musikhochschulen in Köln und Münster „Schulmusik für Gymnasien“ studieren.

Anna Engels aus Viersen beginnt in Köln mit dem Studiengang „Schulmusik für die Grundschule“. Unterrichtet wurden die Schüler an der Kreismusikschule von Stefanie Kunschke (Gesang), Jürgen Löscher (Musiktheorie), Ulla Böer (Trompete), Iva Jovanovich, Franziska Staubach, Lisa Richter und Florian Fleischmann (Klavier).

„Um den Anforderungen der Aufnahmeprüfung einer Musikhochschule gerecht zu werden, müssen die Bewerber viele Jahre zusätzlich zum regulären Schulunterricht täglich mehrere Instrumente üben und Unterricht in Musiktheorie und Gehörbildung nehmen“, so Florian Fleischmann, stellvertretender Schulleiter der Kreismusikschule. Hierzu nutzten alle Schüler das besondere Angebot der „Studienvorbereitenden Ausbildung“ der Kreismusikschule Viersen. Da es nur wenigen Familien finanziell möglich ist ihren Kindern den Unterricht in einem Hauptfach, ein bis zwei Nebenfächern sowie Musiktheorie und Gehörbildung bei hochqualifizierten Lehrkräften zu ermöglichen, bietet die Kreismusikschule Viersen ein Gesamtangebot für zwei Instrumente, Musiktheorie und Ensembles an.