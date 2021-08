Tolles Programm des Josefshauses : Vier Wochen Ferienspaß in Süchteln

Viersen Paddeln auf der Niers, Gruselparty feiern, Besuch im Wildgehege: Das Josefshaus hatte für die jungen Teilnehmer der Ferienfreizeit ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterte der Sommerferienspaß des Süchtelner Josefshauses die sechs- bis zwölfjährigen Teilnehmer gleich über vier Wochen. In der ersten Ferienwoche waren die Kinder im „Hexenkessel“. Zaubertricks in der Hexenschule lernen inklusive Hexenküchen-Rezepte ausprobieren gehörten ebenso wie die Gruselparty zum Programm. In der zweiten Woche lautete das Motto in der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Musik liegt in der Luft“. Eine eigene „Let’s Dance“-Vorstellung, Karaoke und die Wahl des Mr. und Mrs. Juppes waren die Programm-Höhepunkte der Woche.