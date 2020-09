Volksbank Viersen : Landessiegerinnen im Kreativ-Wettbewerb ausgezeichnet

Viersen Sofia Smakotin und Jelena Schotten wurden beim Internationalen Jugendwettbewerb mit ihren Bildern in ihrer Altersklasse nicht nur Erste auf Ortsebene bei der Volksbank Viersen, sondern bestanden auch vor der Landesjury.

Den jährlich stattfindenden Internationalen Jugendwettbewerb der Volksbanken Raiffeisenbanken gibt es seit 50 Jahren. Jahr für Jahr bringt der Wettbewerb zahlreiche junge Kunst-Talente ans Licht. In diesem Jahr sollten Arbeiten zum Thema „Glück ist …“ gemalt werden. „Wir sind froh, wieder einmal Teilnehmerinnen, die mit ihren Kunstwerken vor einer Landesjury bestanden haben, mit einem Förderpreis ehren zu dürfen”, sagt Michael Willemse, Vorstand der Volksbank Viersen. Sofia Smakotin und Jelena Schotten wurden mit ihren Bildern in ihrer Altersklasse nicht nur Erste auf Ortsebene bei der Volksbank Viersen, sondern bestanden auch vor der Landesjury. Das gesamte Preisgeld in Höhe von jeweils 175 Euro sowie eine Urkunde überreichte Willemse nun. Für den Wettbewerb reichen Schüler Bilder bei der Volksbank Viersen ein. In diesem Jahr sichteten Lehrer mehr als 2000 Bilder. Mehr zum Wettbewerb gibt es unter www.jugendcreativ.de.