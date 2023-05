LVR-Bildungszentrum 22 angehende Pflegefachkräfte starten Ausbildung

Bis zur Examensprüfung liegen nun drei anstrengende Jahre vor ihnen, in denen sie 2.500 praktische und 2.100 theoretische Unterrichtseinheiten abarbeiten werden. Geschult werden sie hier in verschiedenen ambulanten und stationären Bereichen in Somatik und Psychiatrie. Das LVR-Bildungszentrum versucht, die angehenden Pflegekräfte dabei so gut wie möglich zu unterstützen. So erhalten sie zum Beispiel einen Ausbildungsleitfaden und arbeiten mit Praxisanleitenden, die das Bindeglied zwischen den Auszubildenden, der Pflegeschule und der Praxis sind.