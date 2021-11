Eine-Welt-Forum Viersen : Viersen will Hauptstadt des fairen Handels werden

Süchteln Tragen die Mitarbeiter der Städtischen Betriebe in Viersen oder der Feuerwehr demnächst Berufskleidung aus fair gehandelter Baumwolle? Gut möglich.

Fairer Handel wird in der Stadt Viersen groß geschrieben — sie darf sich offiziell Fairtrade-Town nennen, weil sie die entsprechenden Kriterien erfüllt. Dazu gehört unter anderem, dass die Bürgermeisterin ihren Gästen fair gehandelten Kaffee ausschenkt. Dazu gehört aber auch, dass es an rund 40 Stellen im Stadtgebiet fair gehandelte Produkte gibt — im Einzelhandel, in der Gastronomie. Auch der Werbering-Vorsitzende Michael Eichstädt bietet in seinem Blumengeschäft fair gehandelte Rosen an. Die sind im Einkauf etwas teurer, weil die Produzenten faire Preise dafür bekommen. Moderator Martin Röse, Leiter der Viersener RP-Redaktion, machte das zu Beginn bei einem Ratespiel deutlich. „Im vergangenen Jahr sind die Weltmarktpreise für Kaffee coronabedingt eingebrochen. Der Preis für ein englisches Pfund Kaffee lag bei 0,94 Dollar.“ Die Gäste im Weberhaus durften raten, wie viel die Fairtrade-Bauern erhielten. Wer am nächsten an der richtigen Antwort (1,40 Dollar) lag, erhielt einen fair gehandelten Schokoriegel.