Brauchtum in Viersen Wie St. Martin auf den Hund kam

Mit dabei war auch Labrodor Luk, „Mitarbeiter“ des Seniorenzentrums der evangelischen Kirchengemeinde Viersen, der das Martinsduo, wie jedes Jahr, in der Rolle des „Martinspferds“, unterstützte. Bereits einen Tag zuvor besuchte der St. Martin mit seinem Gefolge die zum Unternehmensverbund gehörigen Einrichtungen „Haus am Nordkanal“ und die Diakonia-Tagespflege im „Belgischen Viertel“, dort jeweils in Begleitung von Josef Frenken als armer Mann.