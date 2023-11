Bildung in Viersen Wie Politik vor Ort funktioniert

Die 55 Jugendlichen nahmen an einer Fraktionssitzung ihrer Wahl teil. Schließlich stand der Besuch einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses auf dem Programm. Die zentrale Frage der Abschlussrunde hieß „On-demand-Angebote – eine sinnvolle Ergänzung für den ÖPNV in Viersen?“. In einem ganztägigen Planspiel schlüpften die Jugendlichen in die Rolle von Lokalpolitikern. Vertreter der Fraktionen begleiteten sie durch den Tag, an dessen Ende die simulierte Ratssitzung stand.