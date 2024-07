Ausstellung in Viersen Wie die Synagoge Dülken früher aussah

Die erste Synagoge wurde 1680 in Dülken errichtet. Im Jahr 1781 gab es eine Stiftung für eine neue Synagoge durch Nathan Bejamin Moyses in der Lange Straße. Am 10. Juni 1898 fand die Einweihung an der Bahnhofstraße, die heute Martin-Luther-Straße heißt, statt. Als sie im November 1938 zerstört wurde, war sie demnach erst 40 Jahre alt.