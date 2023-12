Auffälliger Bus rollt im Kreis Viersen Ein besonderer Bus nicht nur für den Weihnachtsmann

Am Freitag, 15. Dezember, hat der Bus bereits ein Mal am Busbahnhof in Viersen Halt gemacht. „Der Weihnachtsbus ist eine schöne Idee, um den Fahrgästen für ihre Treue zu danken“, sagt Rainer Röder, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (VKV). „Der Weihnachtsbus erregt Aufmerksamkeit für den ÖPNV“, ergänzt VKV-Prokurist Christian Böker. Wenn dadurch neue Fahrgäste gewonnen werden können, sei das sehr erfreulich.