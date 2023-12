In Viersen und Süchteln Kita-Kinder schmücken 25 Weihnachtsbäume

Aus Viersen waren diese Kitas dabei: Arche Noah, St. Hildegardis, Himmelszelt, Am Steinkreis, Familienzentrum St. Elisabeth, St. Notburga, Junkershütte, Hüsgesweg, St. Josef, Robend, St. Peter, der Waldkindergarten Buschräuber und die Kita Hand in Hand. Standorte der Bäume sind in der Viersener Fußgängerzone an der Hauptstraße und in der Rathausgasse. In Süchteln beteiligten sich die Kitas Heidweg, Himmelsschirm, St. Franziskus, Anne-Frank-Straße, Familienzentrum St. Irmgardis, Gehlingsweg und St. Clemens. Dort stehen die Bäume auf dem Lindenplatz, an der Tönisvorster Straße sowie in der Fußgängerzone Hochstraße und beim Weberhaus. Nach dem Schmücken gab es eine Lesung in der Süchtelner Stadtteilbibliothek.