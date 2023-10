Bildung in Viersen Johannes-Kepler-Schule verlängert Zusammenarbeit mit Verein für Erinnerungskultur

Die Johannes-Kepler-Schule (JKS) in Süchteln setzt ihr Engagement für die Erinnerungskultur fort und verlängert die Zusammenarbeit mit dem „Verein zur Förderung der Erinnerungskultur e.V. – Viersen 1933–45“ um zwei weitere Jahre. Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2019 haben die JKS und der Verein gemeinsam am Aufbau, Betreuung und Erweiterung der Virtuellen Gedenkstätte Viersen gearbeitet sowie die Pflege und Neuverlegung von Stolpersteinen vorangetrieben. Diese Initiative dient der Aufrechterhaltung und Weitergabe der Erinnerung an die tragischen Ereignisse während der Nazi-Zeit. Mirko Danek, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Erinnerungskultur, äußerte sich erfreut über die Fortführung der Kooperation: „Wir sind stolz auf die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Johannes-Kepler-Schule. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen gegen das Vergessen und schaffen Raum für eine lebendige Erinnerungskultur. Wir freuen uns auf weitere Stadtrundgänge mit den engagierten Schülerinnen und Schülern der JKS.“ Auch Schulleiter Thomas Küpper zeigt sich begeistert von der fortlaufenden Kooperation: „Die Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Erinnerungskultur ist für uns eine großartige Chance. Sie ermöglicht es uns, auch in den kommenden Jahren ein Bewusstsein für Vielfalt und Toleranz bei den Schülerinnen und Schülern zu schaffen.“