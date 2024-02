Engagement in Viersen Prinzenpaar sorgte für ein gut genährtes Spendenschwein

Durch Spendenaufrufe und private Sammlungen kamen zusammengerechnet 4444,44 Euro zusammen. Am Freitag wurden jeweils 2222,22 Euro an die beiden Einrichtungen übergeben. Karneval feiern und das Amt nutzen, um Gutes zu tun – das war von Anfang an das Ziel des Süchtelner Prinzenpaares.