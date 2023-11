LVR-Klinik Viersen-Süchteln Schmerz, lass nach

„Mit diesen neuen Schmerzpumpen entlasten wir nicht nur das gesamte Personal, sondern verbessern die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten. Ein weiterer Vorteil ist zudem, dass die Pumpen so klein und handlich sind, dass sie in einer Tasche einfach mitgenommen werden können“, sagt Klaus Keusemann, Leitender Anästhesist in der LVR-Klinik. „Unsere Patientinnen und Patienten bleiben so mobil, dank optimal eingestellter Schmerzmittelversorgung.“