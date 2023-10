Haus im Johannistal in Viersen-Süchteln Herbstkirmes im Seniorenheim

Das evangelische Altenzentrum „Haus im Johannistal“ in Süchteln hat für Bewohner und Besucher eine Kirmes auf die Beine gestellt. „Durch unseren Bewohnerbeirat haben wir erfahren, dass viele Bewohner gerne noch einmal eine Kirmes besuchen möchten“, berichtet Einrichtungsleiterin Sabine Spangenberg. „Leider ist der Besuch eines Rummelplatzes für viele Senioren nicht mehr möglich.“ Umso schöner sei es, dass die Mitarbeiter der verschiedenen Berufsgruppen mit Unterstützung zahlreicher Ehrenamtler diesen Wunsch erfüllen konnten. Tatsächlich. beeindruckte die Kirmes mit vielen Ständen und Attraktionen nicht nur die Bewohner, sondern auch Angehörige, Mitarbeiter und alle Besucher. Entenangeln, verschiedene Wurfspiele, Schießbude, Goldschatzsuche, Dosenwerfen und andere Kirmesspiele lockten viele Interessenten an, schließlich gab es ja auch zahlreiche Gewinne. Auch wenn der eine oder andere Bewohner augenzwinkernd gerne von seinen früheren Fahrten mit der „Raupe mit Verdeck“ erzählte, gab es zwar keine Fahrgeschäfte, aber stattdessen wurden gemächliche Kutschfahrten angeboten. Auch eine Rikscha-Rundfahrt für jeweils zwei Personen begeisterte die Kirmesbesucher. Wer lieber einen Blick in seine Zukunft werfen wollte, ging zu Madame Rosalie und ihre vielversprechende Zauberkugel. Schoko-Bananen, Zuckerwatte und Popcorn verstärkten die Kirmesgefühle.