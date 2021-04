Spende für Notfelle Niederrhein : Kameras und Käfig für mehr Tierschutz

Viersen Die Volksbank Viersen hat die Arbeit des Vereins Notfelle Niederrhein mit einer großzügigen Spende bedacht. Dadurch konnten vier mobile Outdoor-Überwachungskameras und ein mobiler Käfig angeschafft werden.

„Wir haben ein Problem mit verwilderten Hauskatzen“, sagen Heike Neuser und Tanja Kawaters vom Verein Notfelle Niederrhein: „Überall, wo man hinschaut, sind Tiere in Not. Sie leiden Hunger, haben Krankheiten und vermehren sich ungehindert weiter, was zu immer mehr Leid führt.” Durch die Spende der Volksbank Viersen konnten vier Überwachungskameras und ein Käfig angeschafft werden, die den Verein dabei unterstützen, den Tieren zu helfen.