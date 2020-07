Restaurierung in Viersen-Beberich : Sektionskreuz jetzt wieder mit Jesusfigur

Das Sektionskreuz Beberich an der Bebericher Straße wurde 1928 erbaut. Seit 2007 gilt die Anlage als Bodendenkmal der Stadt Viersen. Foto: Stadt Viersen Foto: Stadt Viersen

Viersen Auch die Mauer und das Podest der Anlage in Viersen-Beberich sollen noch überarbeitet werden. Die Schützen der St.-Hubertus-Bruderschaft hatten sich in Sorge um den Zustand der Holzfigur an die Stadt gewandt.

Das Bebericher Sektionskreuz ist wieder komplett. Mitarbeiter der Städtischen Betriebe haben jetzt die restaurierte Jesusfigur montiert, nachdem im April das überarbeitete Kreuz installiert worden war. Die Kosten der Restaurierung in Höhe von rund 2500 Euro trägt die Stadt.

Frühestens 2021 sollen noch die Mauer der Anlage und das Podest überarbeitet werden. Die Patenschaft für die Anlage hat die St.-Hubertus-Bruderschaft Viersen-Oberbeberich. Die Schützen hatten sich in Sorge um den Zustand der Holzfigur an die Stadtverwaltung gewandt. Die beauftragte daraufhin Restaurator Roland Gassert aus Wachtberg.

Das rund 250 Kilogramm schwere Kreuz aus massiver Eiche wurde von einem Mitarbeiter der Städtischen Betriebe gereinigt, angeschliffen und neu lasiert.

(RP)