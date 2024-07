Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium Schüler besuchen Viersener Bürgermeisterin

Unterricht mit Praxisbezug: Aus ihrem Interesse an Politik und an Mitwirkungsmöglichkeiten in der Stadt haben sich Kinder des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums (EvR) an Stadtjugendpfleger Eric Jürgensen gewandt und um eine Besichtigung des Stadthauses Viersen gebeten. Wie ist die Verwaltung strukturiert? Welche Fachbereiche arbeiten unter einem Dach? Was lässt sich im Bürgerservice erledigen? Und wo kann man Anregungen und Hinweise, zum Beispiel zu Schlaglöchern oder Müll, direkt platzieren?