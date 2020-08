Engagement für Viersener Kinderhaus : Fußballprofi Toni Kroos erhält Preis

Viersen Es ist die zehnte Verleihung des Rheinischen Provinzial Preises „Menschen füreinander. Menschen miteinander“. Aktueller Preisträger ist Fußballspieler Toni Kroos. Seine Stiftung erhält 25.000 Euro, ein Teil davon kommt auch dem Kinderhaus Viersen zu Gute.

Die offizielle Preisübergabe an Claudia Bartz, die Geschäftsführerin der Toni-Kroos-Stiftung, fand im Festsaal der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln statt. Der prominente Profifußballer wurde per Videobotschaft aus Madrid zugeschaltet. „Ich freue mich sehr, dass ich für den Preis ausgesucht wurde“, sagt Toni Kroos. „Mit dem Preisgeld wollen wir Familien mit schwerkranken Kindern in drei Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen unterstützen: im Kinderhaus Viersen, im Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße in Köln und im Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf“, erzählt er.